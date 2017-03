Havforskningsinstituttet trenger 34 nye sjøfolk

Illustrasjonen viser hvordan man tenke seg Kronprins Haakon i arbeid i isen. Skipet er bygget av Fincantieri i Italia, basert på design fra Rolls-Royce. Illustrasjon: Rolls-Royce Marine

Det blir ganske sikkert populært når Havforskningsinstituttet nå lyser ut hele 34 nye stillinger for sjøfolk. De fleste er til det nye isgåendeforskningsfartøyet Kronprins Haakon, som kommer til Norge til høsten.



At disse stillingene er etterspurt fikk Havforskningsinstituttet oppleve sist de søkte på lignende måte: Den gang var det snakk om 25 stillinger, og det kom inn over 1600 søknader.



Kronprins Haakon kom nylig på vannet, i begynnelsen av mars var det sjøsetting i Genova. Fartøyet skal utrustes i Norge og 70 prosent av utstyr og instrumentering om bord kommer fra norske leverandører.



Kaptein, maskinsjef og skipselektriker er allerede på plass, men ut over dette er det hele skipet som skal oppbemannes, og det er snakk om 30 stillinger om bord. I tillegg søker Havforskningsinstituttet etter ytterligere fire til andre oppgaver.



Det blir søkt etter førstemaskinist, andremaskinist, forpleiningssjef, forpleiningsassistent, førstestyrmann, matroser, overstyrmann og trålbas/nettmann. Det blir ansatt flere i hver stilling, forteller Havforskningsinstituttet i en pressemelding.



Det er for øvrig ventet mange interne søkere, og om disse får jobb på Kronprins Haakon blir det ledige stillinger på Havforskningsinstituttets andre fartøy. Det blir også opprettet en egen kontakttelefon som har nummer 458 74 548. Den er bemannet hverdager mellom klokka 9 og 16.

Havforskningsinstituttet tar bare imot elektroniske søknader.



Kronprins Haakon blir av instituttet beskrevet som et høyteknologisk forskningsskip som med stor kraft kan ta seg frem gjennom isen helt nord og sør på jordkulen.



Skipet er konstruert med stålplater som er tre ganger så tykke som på et vanlig fartøy og en veldig, rund baug. Den runde baugen gjør at skipet kan presse seg tvers gjennom ismasser som ikke er så veldig tykke og harde (dette kalles å gå i isen). Under enda strengere forhold kan skipet legge seg oppå og bryte ned som er ca. 1,5 meter tykk. Fartøyet har fire dieselmotorer som leverer 14 MW effekt. Det vil si ca. 10 MW propelleffekt fordelt på to dreibare thruster akterut.



Skipet har en lengde på 100,40 meter, og prislappen er på ca. 1,4 milliarder kroner.