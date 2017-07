Havila kjøper seg inn i Volstad Maritime

Per Sævik og Havila-systemet går inn med en stor eierandel i Volstad Maritime. Foto: John Inge Vikan

Per Sævik og Havila kjøper seg inn i et annet sunnmørsrederi, Volstad Maritime. Foreløpig overtar Havila nær femti prosent av aksjene, men Sævik utelukker på ingen måte at man etter hvert kan overta mer av selskapet og få aksjemajoriteten.



Sævik sier imidlertid til Sunnmørsposten av man ikke har planer om å rekonstruere selskapene.



Denne uken skulle Volstad Maritime innfri et obligasjonslån på en halv milliard kroner, noe som ble mulig gjennom at Havila gjennom datterselskapet Sævikingen AS går inn med en betydelig egenkapital. Havila-systemet har nylig fått inn kapital gjennom salg av 49 prosent av Fjord 1.



Ifølge begge selskapene har Volstad kontrakter som er lønnsomme. Rederiet har fem store subsea-skip, ett dykkerskip og tre seismikkskip med en samlet flåteverdi på omkring 4,3 milliarder kroner. Ett av skipene er i opplag, mens de øvrige er på lange kontrakter.



I pressemeldingen som forteller om transaksjonen blir det ikke gitt opplysninger om størrelse på investeringen eller nøyaktig hvilken andel Søvik-familien blir eier av. Men nettstedet E24 har hentet protokollen fra en ekstraordinær generalforsamling hos Volstad Marine. Det går det frem av Sævik-familien har gått inn med 290 millioner i ny egenkapital og bli eier av ca. 47 prosent av selskapet.



Til tross for tunge tider i offshorebransjen, noe som har ført til store endringer i rederistrukturen det siste året, er Volstad Maritime ett av de få som har hatt god lønnsomhet. Men det var nødvendig med nye investorer for å klare forfall av obligasjonslånet denne uken, og valget falt på Havila og

Sævik.



– Vi ønsker å bidra til å bygge et stort og lønnsomt subsea-selskap på Sunnmøre. Jeg er opptatt av at vi skal klare å berge den sunnmørske klyngen gjennom olje-krisen. Jeg mener at dette er et viktig steg på den veien. Skipene er nye og de er store – blant de største i Norge. Med denne operasjonen vil vi være i posisjon for å delta i en eventuell restrukturering i bransjen og vi vil være godt posisjonert for den markedsoppgang som vi forventer vil komme i årene fremover. Vår familie er ikke blant de som mener at olje-alderen er over, understreker offshore-gründeren Per Sævik i pressemeldingen.



Administrerende direktør Christoffer Syversen i Voldsdal Maritime AS mener dette er gode nyheter for den maritime klyngen på Sunnmøre, og at selskapet nå er godt rustet til å bygge et større subsea-selskap med base i Ålesund.