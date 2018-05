Havila kystruten bygger to i Norge og to i Spania

Verftet H.J. Barreras i Vigo i Spania skal bygge to og Havyard i Leirvik i Sogn to av de fire nye skipene til Havila Kystruten. Illustrasjon: Havyard Design

Verftet Hijos de J. Barreras i Vigo Spania har inngått en foreløpig avtale om å bygge to av de nye skipene som skal settes inn i Kystruten for Havila. De to andre er planlagt bygd ved Havyard sitt verft i Leirvik i Sogn.



Det har lenge gått rykter om bygging i Spania for noen av fartøyene. Nå bekrefter det spanske verftet Barreras i et nyhetsbrev som er sendt ut til åpningen av skipsbyggingsmessen Navalia i Vigo i Spania at de har inngått en kontrakt med Havila Kystruten med forbehold om endelig finansiering.



Barreras president José García Costas forklarer at den foreløpige kontrakten ble inngått for en god stund siden og at de to andre skipene til Havila Kystruten skal bygges av gruppens eget verft Havyard.



Levering skal skje i 2021, og på grunn av verftets nåværende arbeidsbelastning ønsker Barreras å sette det ene skipet bort til et annet verft som en underentreprise. Flere verft i samme område ved elvemunningen i den nord-spanske byen Vigo skal være aktuelle.



Barreras oppgir at kontraktsprisen på de 125 meter lange skipene med kapasitet til rundt 700 personer samlet samlet er på rundt 200 millioner euro, rett i underkant av en milliard norske kroner for hvert skip.



De fire nybyggene som skal settes inn i Havila Kystruten blir designet av Havyard Design og skal drives med LNG. Dette skal gi 25 prosent mindre CO2 utslipp enn dagens skip som trafikkerer i Hurtigruten.



Det var i mars samferdselsminister Ketil Solvik Olsen undertegnet de nye kontraktene for drift av en passasjer- og godsrute langs norskekysten. I den nye anbudsperioden fikk Hurtigruten en del av pakken med sju fartøyer og Havila de fire andre som vil være nybygg.