Havila selger skip

Havila Fortress ble bygd i 1996. Foto: Richard Wisse/Shipspotting.com

Havila Shipping ASA har inngått avtale om salg av PSV-fartøyet Havila Fortress. Fartøyet forventes overlevert til ny eier innen kort tid.



En detaljert melding vil bli gitt fra selskapet så snart salget er gjennomført og erklæring om opsjonsutøvelse er mottatt.



I forbindelse med salget forventes långivere og Havila Holding AS å utøve tildelte tegningsretter ved konvertering av gjeld til aksjer i overensstemmelse med inngåtte avtaler vedtatt i generalforsamling 4. januar 2017, kommer det frem av et presseskriv.

Det antas at antall aksjer i selskapet vil øke med ca 1.674.000 til ca 23.778.000 aksjer. Salget vil ha liten resultatmessig og likviditetsmessig effekt, heter det i meldingen fra Havila.



Egenkapitalverdien av gjeldskonvertering ble innregnet i egenkapitalen ved gjennomføring av restruktureringen den 28. februar 2017 og salget vil medføre en begrenset justering i egenkapitalen.



Havila startet en restruktureringsprosess i fjor, der salg av flere skip var en del av planen. Syv fartøy ble lagt ut for salg, og Havila Fortress er det syvende som nå blir solgt.