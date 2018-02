Havskjer kjøper ny fiskebåt

Karstensens Skibsværft i Danmark skal bygge nye Havskjer. Illustrasjon: Karstensens

Havskjer AS og Karstensens Skibsværft har inngått kontrakt om design og bygging av en 80 meters kombinert snurper/tråler.



Det opplyser verftet i en pressemelding. Nybygget Havskjer skal leveres i februar 2020.



Havskjer AS er et datterselskap av Veibust Fiskeriselskap, eid av ålesunderen Henning Veibust. Veibust Fiskeriselskap eier og driver de to ringnotsnurperne/trålerne Havskjer og Havstål. Deres nye fartøy blir en kombinert ringnotsnurper og pelagisk tråler, med ringnotkvote samt kvoter på kolmule og vassild.



Tett samarbeid

"Rederi og Værft har, for ganske nylig, arbejdet tæt sammen på et stort ombygningsprojekt på Havstål. Dette fartøj blev bygget som Serene i 2009 og var oprindelig rigget for ren pelagisk tråling. Ved ombygning hos Karstensens Skibsværft over sommeren 2017 er Havstål nu rigget for kombinet not- og trålfiskeri", står det i pressemeldingen fra verftet.



Sikkerhet, komfort og hybriddrift

Det skal fokuseres på sikkerhet og arbeidsforhold, blant annet ved at Havskjer i likhet med Havstål vil ha vanntett lastedekk. Videre er tråldekket i akter hevet en hel etasje, med formål om å øke fribordet og dermed sikkerheten.



I tillegg er det lagt stor fokus på skrogets utforming, og optimalisering i forhold til driftsprofil, med tanke på lavest mulige drivstofforbruk. Fartøyet får varmegjenvinning fra alle motorer, LED-belysning over det hele samt flere tiltak for å sikre lavest mulig energiforbruk.



Fremdriftsanlegget vil bestå av en hovedmotor på rundt 6000 kW, med 2-speeds giranleggg. Anlegget forsynes med take-me-home funksjon, som muliggjør diesel-elektrisk seilas.



Øvrige data:

Vinsjanlegg elektrisk eller hydraulisk

Sidepropeller 2x1300 kW

RSW-anlegg 2x1400 kW

Vakuumanlegg 4 x 66 kW / 2 x 4200 l tank

Illustrasjon: Karstensens Skibsværft Illustrasjon: Karstensens Skibsværft Illustrasjon: Karstensens Skibsværft