Havyard bygger for Inverlussa

Tegningen som ble sendt ut av den første av arbeidsbåtene til det skotske oppdrettsselskapet Inverlussa Marine Services. Illustrasjon: Havyard

I slutten av september 2016, ble det gjort kjent at Havyard skal bygge en 23 meters arbeidsbåt for skotske Inverlussa Marine Services. I avtalen var det med en opsjon på ett skip til. Den opsjonen er nå erklært, og planlagt levering er september 2017.



Det opplyses det om i en børsmelding fra Havyard.



Den første båten, som har fått navnet Gina Mary, er nå under bygging ved Havyard Ship Technology sitt verft i Leirvik i Sogn. Levering blir i løpet av april 2017.



Inverlussa holder til på vestkysten av Skottland, og operer en flåte bestående av arbeidsbåter og mindre offshore servicefartøy som betjener blant annet oppdrett og havvindnæringen.



Arbeidsbåtene som Havyard Ship Technology skal bygge, er designet av skotske Macduff Ship Design.



Hoveddata:



Lengde: 23 m



Bredde: 9,7 m



Dekskapasitet: 80 tonn



Hovedmaskin: 1000 kW



Mannskap: 6 personer