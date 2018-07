Havyard bygger ny brønnbåt



Hele Havyard er med

Nybygget blir søsterskip nummer fire og fem til allerede eksisterende Havtrans, Namsos, og Steigen hos Norsk Fisketransport (NFT).– Vi er storfornøyd med Steigen som i juni i fjor ble feiret med en folkefest av en båtdåp i Steigen, uttaler Oddleif Wigdahl, administrerende direktør i NFT, i en pressemelding.Den nye brønnbåten NFT har bestilt blir Havyards bygg nr 147 og identisk med bygg nr 127, Steigen.– Vi endrer ikke vinneroppskriften! Og det var enkelt å velge Havyard igjen: Godt samarbeid, høy kvalitet og et sluttprodukt som er akkurat slik vi vil ha det, sier Wigdahl.NFT har frist til sommeren 2019 med å benytte seg av opsjonen på ytterligere ett fartøy av Havyard Design 587.Alle fem forretningsområdene i Havyard Group er med i leveransen, kommer det frem av pressemeldingen.Fish Handling (MMC First Process) skal levere alt av fiskehåndteringssystemet om bord. Power & Control (Norwegian Electric Systems og Norwegian Control Systems) skal levere alt fra bro til propell. Ship design & Solutions står for designet og Shipbuilding Technology skal utruste skipet sammen med Production & Services. Steigen ble for øvrig omtalt i Maritimt Magasin nummer 7 i 2017 , og Namsos i nummer 2 2016.