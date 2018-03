Havyard designer nye skip til Grønland

Slik blir de nye skipene som skal trafikkere Nordvest-Grønland og som er designet av Havyard. Illustrasjon: Royal Arctic Line

Grønlandske Royal Arctic Line har inngått kontrakt på bygging av to skip ved Zamakona Yards i Bilbao i Spania. Havyard Design & Solutions i Fosnavåg i Norge er valgt som designselskap på de nye skipene.



De to skipene erstatter de eldre skipene Pajuttaat og charterskipet Vestlandia, som er bygget i henholdsvis 1979 og 1983. Skipene blir designet og utformet for å operere i området ved Nordvest-Grønland, og vil få større kapasitet enn dagens to skip som betjener bygdesamfunnene i dette området.

FLÅTEFORNYING Begge de nye skipene vil få grønlandsk flagg og forventes levert innen 2020.

Royal Arctic Line har den senere tiden vært gjennom en betydelig fornyelsespross og effektivisering av skipstrafikken både til Grønland og internt til de ulike lokalsamfunnene langs kysten. Selskapet opplyser at bestillingen av de to skipene nå er en viktig milepæl for Royal Arctic Lines strategi og fører til fornyelse av den aldrende flåten.

FORBEHOLD Kontrakten mellom verft og rederi ble signert fredag 23. mars og har forbehold om at endelig finansieringsløsning er godkjent av styret i rederiet.