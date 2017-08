Havyard designer nytt vindmølleskip

Utgangspunktet for utviklingen av Havyard 831 SOV var å designe et kompakt, effektivt og lønnsomt skip for mindre parker. Illustrasjon: BowVision

Havyard Group befester sin posisjon innen offshore havvind. Havyard leverte et av verdens første spesialbygde skip til offshore vindmølleparker, og dette blir det femte vindmølleskipet til en av pionerene innen offshore havvind, Esvagt.



Det er Havyard som melder dette i et presseskriv.



Dette er en design- og utstyrskontrakt for bygging på eksternt verft i Europa. Salgsdirektør Gisle Vinjevoll Thrane gleder seg over kontrakten som betyr arbeid både for Havyard Design & Solutions og flere underleverandører i regionen.



Verdien på kontrakten er i overkant NOK 70 millioner. Utstyrspakken inkluderer DE-fremdriftssystem fra Norwegian Electric Systems AS, der Havyard eier i overkant av 50 prosent, samt Havyard IAS og Havyard Concept Bridge™.



Det er ventet 1000 milliarder kroner i investeringer innen havvind bare i Europa. I tillegg kommer det stadig flere havvindparker i resten av verden. Og parkene ligger lenger fra kysten enn før. Dermed trengs spesialiserte serviceskip.



Havyard 831 SOV er utviklet i tett samarbeid mellom Havyard Design & Solutions, reder og operatør for å finne de gode løsningene, og er i tillegg et resultat av Havyard sitt langvarige arbeid med skrogform og forbedrede sjøegenskaper.



Totalt har Havyard samarbeidet med Esvagt om syv skip. De andre kontraktene gjelder fire vindmølleskip, ett oljeservice skip og et skip for mannskapsbytte.



Designet Havyard 831 SOV er utviklet for å betjene offshore vindmølleparker. Skipet har stor og komfortabel innredning med kapasitet til å huse vindmølle servicepersonell, i tillegg til mannskapet på skipet. Det er videre arrangert for god lagringskapasitet for utstyr og verktøy under dekk og for containere på dekk, heter det i pressemeldingen fra Havyard.



Skipet er utrustet med Esvagt sine unike STB (Safe Transfer Boat) båter som sjøsettes for å frakte servicepersonellet til vindmøllene i tillegg til en integrert, hiv-kompensert gangvei.



Skroget er utformet for lavt drivstofforbruk og har egenskaper i sjø som sikrer best mulig komfort og sikkerhet for mannskap og servicepersonell om bord.





Samarbeidet mellom Havyard og Esvagt har vært langvarig og langsiktig. – Da kan vi også utfordre hverandre og utvikle unike skip som Havyard 831 SOV, sier salgsdirektør Gisle Vinjevoll Thrane i Havyard og COO Kristian Ole Jakobsen i Esvagt. FOTO: Havyard