Havyard inngår intensjonsavtale

Illustrasjon: Havyard

Havyard Ship Technology har signert en intensjonsavtale med det kanadiske rederiet Baffin Fisheries, for design og bygging av en hekktråler. Fartøyet, et Havyard 554, er designet av Havyard Design & Solutions i tett samarbeid med kunden, og er 17 meter bredt og 74,5 meter langt.



Partene har som målsetting å inngå effektiv kontrakt i løpet av august 2017, med planlagt levering av fartøyet i april 2019, kommer det frem av en pressemelding.



Konsernet har arbeidet strategisk og målrettet for å komme inn i trålermarkedet. Intensjonsavtalen viser at Havyard er i ferd med å stadfeste sin posisjonen også i dette segmentet, slås det fast i pressemeldingen fra verftet.