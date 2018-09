Havyard med kontrakt på to vindmølleskip

De to vindmølleskipene til Esvagt får Havyards 831 L SOV-design. Ill: BowVision/Havyard

Havyard Design & Solution og Havyard Ship Technology har vunnet kontrakt med Esvagt for bygging og design av ytterligere to vindmølleskip. Havyard Design & Solution leverer designet og Havyard Ship Technology skal utruste skipet. Dette blir det sjette og syvende vindmølleskipet Havyard skal levere til danske Esvagt.



Skipene skal leveres 3. kvartal 2020 og 1. kvartal 2021, kommer det frem av en pressemelding. Begge skal inn på langtidskontrakt med vindkraftselskapet MHI Vestas. Vindmølleskipene skal betjene feltene Borssele 3-4 som ligger 22 km. utenfor Zeelandskysten i Nederland, og Triton Knoll som ligger 33 km. fra kysten til Lincolnshire i England.



Dette blir det fjerde og femte skipet til Esvagt som skal utrustes ved Havyard Ship Technology på verftet i Leirvik. Skipene får byggnr 146 og 149. – Havyard er spesielt glad for at gode kunder kommer tilbake og kontraherer på verftet vårt i Leirvik. Det viser at Esvagt er godt fornøyd med kvalitet på tidligere leverte båter og at verft i Norge fortsatt er konkurransedyktige på spesialiserte og avanserte båter der kvalitet, funksjon, pris og leveringspresisjon er stikkord, sier daglig leder Lasse Stokkeland ved Havyard Ship Technology, i pressemeldingen.