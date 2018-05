Havyard med oppkjøp av NES

Havyard Group ASA har inngått avtale om å kjøpe de resterende 49,5 prosentene i det høyteknologiske selskapet Norwegian Electric Systems, noe som betyr at Havyard Group ASA nå er 100 prosent eier.



Tidlig i 2015 kjøpte Havyard seg opp til 50,5 % og ble majoritetseier. Hovedmotivasjonen til Havyard for å kjøpe seg opp i 2015 var troen på teknologien og kompetansen til NES i forhold til å tilby miljøvennlig hybridteknologi og elektriske framdriftsløsninger, heter det i en pressemelding.

– Bakgrunn for at vi kjøper oss opp til 100 prosent i selskapet er at vi har tro både på selskapet og det segmentet der NES er representert, og at vi i større grad kan hente ut synergier gjennom tettere samarbeid mellom NES og Norwegian Control Systems (NCS), som vi eier 100 prosent, og andre selskap i Havyard Group ASA. Gjennom kontraktene på helelektriske ferger til Fjord1 har vi tatt nye, store steg og kan i dag levere de mest effektive og miljøvennlige løsningene for slike skipstyper. NES er en viktig bidragsyter i å fortsette å utvikle disse løsningene og vi er derfor sikre på at vi har gjort en meget god investering, sier konsernsjef Geir Johan Bakke, i pressemeldingen.



Norwegian Electric Systems og Norwegian Control systems AS (NCS) er godt i gang med å integrere sine produkter til forskjellige totalløsninger.