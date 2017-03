Havyard med STX-kontrakt

HPR skal utføre elektroarbeid på flere Celibrity Cruises-skip. Illustrasjon: Havyard

Havyard Production & Service (HPR) skal gjøre elektroarbeider i to av sju soner på en serie av cruisebåter til rederiet Celebrity Cruises, som er et datterselskap av Royal Caribbean Cruises.

Kontrakten har en verdi på rundt 80 millioner kroner, kommer det frem av en pressemelding fra Havyard.



Kontrakten omhandler fire cruiseskip i EDGE-serien, med opsjon på ytterligere ett cruiseskip i samme serie.

Arbeidet på første nybygget begynner allerede i april og sikrer arbeid ut 2022. Skipene skal bygges STX France-verftet i Saint Nazaire. Hvert av skipene i Edge-serien har kapasitet til 2 900 passasjerer, lengde på 300 meter og veier hele 117 000 bruttotonn.



HPR ble startet i 2011 som et datterselskap av verftet i Leirvik, Havyard Ship Technology, men er nå et eget forretningsområde i Havyard Group ASA. Daglig leder er Nedim Jakupovic.



Selskapet har vært en viktig del av Havyard som leverandør av både komplette pakker og støttefunksjoner innen kontraktshåndtering, engineering og prosjektstyring, elektro-, ventilasjon-, rør-, maling- og stillasarbeid. Selskapet har i stadig økene grad også levert sine tjenester til selskap utenom Havyard Group.



Bedriften har 300 ansatte, innen flere fagdisipliner. I 2016 var omsetningen rundt 150 millioner kroner, med et resultat på cirka 3,5 millioner kroner.

Managing Director i HPR, Nedim Jakupovic, sier denne kontrakten er et viktig gjennombrudd for HPR. Kontrakten er også gledelig fordi man når sikrer sysselsetting for en stor del av de ansatte i flere år fremover. Foto: Havyard