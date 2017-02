Havyard MMC leverer til ny brønnbåt

Artic Shipping-direktør Ove Vilnes (i midten) signerer ny kontrakt med Leif Gjelseth (t.v) og Arnfinn Hide fra Havyard MMC. Foto: Havyard MMC

Havyard MMC AS har inngått kontrakt for levering av utstyr til en ny brønnbåt. Dette betyr leveranse av en komplett pakke for fiskehåndtering til fartøyet, som har to fisketanker på til sammen 3000 m3.



Nyheten om kontrakten er omtalt i en pressemelding fra Havyard Group.



Brønnbåten skal leveres av Artic Shipping til DESS Aqua. Dette blir båt nummer to i en opprinnelig kontrakt på fire fartøy, der første båt skal leveres i slutten av 2017, og nummer to skal leveres i april 2018. Kontraktsverdien er nær 60 millioner kroner. Sluttkjøper har opsjon på leveranse av de to siste båtene i serien.



Leveransen fra MMC omfatter laste- og lossesystemet som foregår med undertrykk og overtrykk i fisketankene, samt skyveskott som fører fisken mot losseledningene. Fisketellere, vacuumpumpe, to sorteringsmaskiner, sirkulasjonssystemet for vann i fisketankene, vannbehandling og automatisk vaskeanlegg.



MMC står for totalprosjektering av fiskeanlegget, og har utviklet et fullintegrert høynivå kontroll-system for automatisk styring og overvåkning.



Hele anlegget kan opereres fra dedikert og brukervennlig kontrollstasjon, heter det i pressemeldingen.