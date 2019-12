Havyard-sjefen går av

Avtroppende konserndirektør, Geir Johan Bakke. Foto: Siv-Elin Nærø.

Geir Johan Bakke og styret i Havyard Group har blitt enig om å avslutte arbeidsforholdet, skriver konsernet i en pressemelding.



Geir Johan Bakke har vært ansatt i Havyard Group siden 2001, har vært CEO siden 2004, og vært sentral i utviklingen av selskapet. Fra å være et frittstående verft, har Havyard under Geir Johan Bakkes ledelse utviklet seg til å bli et integrert skipsbyggingskonsern med design, verft og utstyrsproduksjon, nesten 600 fast ansatte og en ordrebok på over 4300 millioner kroner.



VIKTIG

Styreleder i Havyard Group, Vegard Sævik, sier Geir Johan Bakke har vært en dynamisk og engasjert konsernsjef som han har samarbeidet godt med, både i sin tid som styremedlem og i senere tid som styreleder.



Geir Johan har vært utrolig viktig for utviklingen Havyard Group har vært gjennom. Han har vist et imponerende engasjement for å utvikle Havyard Group, noe som har stor betydning for de lokalsamfunnene som Havyard opererer i.



Geir Johan Bakke har vært ansatt i Havyard i over 18 år, derav de siste 15 årene som leder.



Den avtroppende konsernsjefen har sagt seg villig til å være tilgjengelig for selskapet i en tid fremover dersom det skulle være behov for det.



Partene er enige om å ikke gi ytterligere kommentar til saken.



KONSTITUERT

Styret i Havyard Group har konstituert Gunnar Larsen som administrerende direktør. Arbeidet med å rekruttere en permanent konsernsjef vil bli igangsatt umiddelbart.



Gunnar Larsen kommer fra stillingen som leder for forretningsområdet Havyard Production & Service, er senior vice president Market & Business Development i Havyard Group og har vært ansatt i Havyard i tolv år.