Hederspris til Maritim Magasins faste bidragsyter Bård Kolltveit

Styremedlem i stiftelsen Anders Wilhelmsens Foundation, Solveig Aars Wilhelmsen, delte ut prisen til en tydelig stolt og rørt Bård Kolltveit, Maritim Magasins faste bidragsyter gjennom flere år. Foto: Trond A. Svensson/Utkikken

Maritim Magasins faste leverandør av så godt som alle kategorier maritime artikler, Bård Kolltveit, er nylig tildelt Sjømannsprisen 2017.



Artikkelen er skrevet av Roald Evensen, og du finner den også i Maritimt Magasin nr. 9.



Det er stiftelsen Anders Wilhelmsens Foundation som deler ut prisen, og den er så langt utdelt 12 ganger siden den første utdelinga i 2001.



– Det var en totalt uventet påskjønnelse, men ikke mindre gledelig for meg. Når du ser hvem som tidligere er tildelt prisen vil du se at jeg er i ufortjent godt selskap, sier Bård Kolltveit i en kort kommentar om prisutdelinga til Maritimt Magasin.



FORMÅLET

Sjømannsprisens formål er å støtte den norske sjømannsstand. Prisen deles ut til den eller de som i særlig grad har gjort en innsats for norske sjøfolk og sjømannsstanden. I utdelinga for 2017 sier styremedlem Solveig Aars Wilhelmsen følgende om vår medarbeider Bård Kolltveit:



– Bård har mange interesser, og ikke minst for det maritime med båter og livet langs kaiene stikker dypt. Så dypt at storparten av hans yrkeskarriere har han vært tilknyttet Norsk Sjøfartsmuseum i Oslo - først som kurator, som direktør fra 1985 til 2001 og side som forskningsleder ved museet. Noe annet som er heldig for omverden, er hans kriblende skrivekløe! Den har resultert i en rekke bøker om norsk sjøfartshistorie og norske rederier, i tillegg til utallige artikler og foredrag. Takk for uvurderlig og særs viktig innsats for den norske sjømann og for sjømannsstanden, sa Solveig Aars

Wilhelmsen på vegne av styret.



Bård Kolltveit er også kjent for sin glimrende tegnekunst av skipsportretter og for sine kvikke replikker.



TIDLIGERE PRISER:

2017

Prisen skal etter stiftelsens vedtekter tildeles den person som har gjort en innsats for norske sjøfolk og den norske sjømannsstanden. Gjennom Bårds mangeårige virke har han vært en viktig bidragsyter på dette området og han er fortsatt levende opptatt av den maritime virksomhet.



2016

Thorbjørn Solberg Andersen (Lillesand) og Lillesand Sjømannsforening mottok Sjømannsprisen for sin årelange og omfattende arbeid med registrering av sjøfolk og i særdeleshet registering av krigsseilerne.



2013

Det Norske Sjømannskor ble tildelt Sjømannsprisen for sitt tradisjonsrike kulturarbeid innen maritim sang og musikk, og som fremragende representanter for den norske sjømannsstand.



2010

Eilert Munch Lund (Bergen/Nersnes) ble tildelt Sjømannsprisen for dokumentarfilmserien ”Vår Maritime Kulturarv”.



2009

Ola Sætren, Dunkerque, ble tildelt Sjømannsprisen for nesten 50 års utrettelig innsats for sjøfolk – døgnet rundt – på en forbilledlig personlig og profesjonell måte.



2008

Cruise-kapteinene Eigil Eriksen (Trondheim) og Svein Pettersen (Skodje) ble tildelt Sjømannsprisen for sitt personlige engasjement for å skape et integrert, godt og trygt arbeidsmiljø for tusenvis av sjøfolk.



2007

Norsk-amerikaneren Leif Eric Griffin (Miami) ble tildelt Sjømannsprisen for mangeårige engasjement og utrettelig innsats for sjøfolk i Florida.



2006

Kaare André Kopperud (Oslo) ble tildelt Sjømannsprisen for livslange og betydelige innsats for den norske sjømann og sjømannsstand.



2004

Fiskeskipper Geir Roger Benonisen fra Sørvågen i Lofoten ble tildelt Sjømannsprisen for berging av 30 passasjerer og en av mannskapet da ”Lofotfjord 2” gikk på grunn 17. desember 2004



2002

Mannskapet på RS ”Erik Bye” ved skipsfører Robert Aksel Jakobsen (Stokmarknes), styrmann Alfred Finstad Aastrøm (Steinkjær), maskinist Yngve Iversen (Brønnøysund) og maskinassistent Ronny Pedersen (Skedsmokorset) for ”godt sjømannskap” i forbindelse med redningen av tidligere redningsskøyteskipper Charles Klinge i 2002.



2001

Kaptein Arne Rinnan ble tildelt Sjømannsprisen etter M/S ”Tampa”s redningsaksjon i australsk farvann i 2001 der 438 flyktninger ble reddet fra et synkende skip.