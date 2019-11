Hedret krigsseilere i London

Etter kransnedleggelsen ved sjømannskirka i London. Fra venstre sjømannsprest Dag Magnus Hopstock Havgar, prest Cathrine Hopstock Havgar, krigsveteran Rolf Christophersen, pensjonert skipsfører Wiktor Mølleskog og ambassadør i London Wegger Chr. Strømmen. Foto: Nina Rangøy

Norges ambassadør i Storbritannia Wegger Chr. Strømmen og pensjonert skipsfører Wiktor Mølleskog la søndag ned kranser på det norske krigsseilermonumentet i London. Tilstede var også den norske krigsveteranen Rolf Christophersen som er bosatt i England. Kransnedleggelsen ble foretatt ved monumentet for de falne under 1. verdenskrig som står ved Sjømannskirken i London.





Krigsseilermonumentet har vært en prominent del av kirkeanlegget siden åpningen av kirken i 1927, og monumentet har alltid blitt oppfattet som et minnesmerke for alle falne. Britiske krigsminnesmerker er ofte fra første verdenskrig, «The Great War». Det er også tilfellet med det norske steinminnesmerket som er gitt av Norges Rederiforbund for å minnes torpederte og omkomne sjøfolk under første verdenskrig. Det som er svært vanlig i England, er at et minnesmerke fra 1. verdenskrig kombineres med en tilleggsinnskrift slik at monumentet også kan fungere som ett monument over alle falne sjøfolk.



– Vårt krigsmonument er fredet av britiske myndigheter, og har vært en del av kirken siden åpningen av kirken i 1927. Monumentet har alltid blitt oppfattet som et minnesmerke for alle falne. Minnesmerket er også koblet sammen med kobberplatene i våpenhuset i kirken med navnene på alle de falne sjøfolkene fra 1. verdenskrig, forteller sjømannsprest Torbjørn Holt, som snart går av etter 12 år som sjømannsprest i London.



Nå har en håndfull pensjonerte sjøfolk sammen med blant andre kirka i London og med god støtte fra ambassaden gått sammen for å reise et eget minnesmerke for de som gikk bort på havet under 2. verdenskrig. Minnesmerket skal omfatte både de falne fra handelsflåten og Marinen og vil omfatte rundt 4000 navn.



Dette nye minnesmerket skal etter planen avdukes på 75. års dagen for freden, 8. mai 2020. En innsamling er godt i gang, mens det fortsatt arbeides med utforming og plassering av det kommende krigsseilermonumentet.



Det er ønskelig å få til en løsning med navnene til de falne krigsseilerne fra 2.verdenskrig. Skal dette la seg gjøre på en tilfredsstillende måte, må det bli i form av en minnebok eller tilsvarende, kanskje som en del av en skulpturløsning inne. De falne sjøfolkene fra 2. verdenskrig, er allerede minnet med et glassmaleri ved prekestolen i kirken.



Under arrangementet på Remembrance Day, 11. november, holdt pensjonert admiral Jan Sommerfelt-Pettersen fra forsvarets sanitet et foredrag om krigsseilere, veteraner og deres helsemessige ivaretagelse på utefronten.



Av Roar Evensen