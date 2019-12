Hellesøy Verft bygger driftsbåt for Oslo kommune

Hellesøy Verft skal bygge driftsbåt for Oslo kommune. Ill: Wärtsilä Ship Design

12.desember 2019 signerte Hellesøy Verft AS kontrakt med Oslo kommune for levering av ny driftsbåt på 20m x 9m til Bymiljøetaten.



Nybygget får verftet sitt byggenummer 155. Verftet og mange underleverandører ser dermed fram til god aktivitet i 2020 og til overlevering innen februar 2021.



"Oppdragsgjevar er er Oslo Kommune ved Bymiljøetaten, ein stor, ny kunde og samarbeidspartnar for verftet på Løfallstrand. Det er veldig bra at Hellesøy Verft, i sterk konkurranse med andre verft frå inn- og utland, vert vist tillit til å levera eit funksjonelt, robust, og moderne nullutslippsfartøy med batteridrift til Bymiljøetaten", heter det i et presseskriv fra verftet.



Fartøyet blir isforsterket, og er designet og utviklet av Hellesøy Verft. Skroget blir bygd i Haugesund.

Elektrisk drift Systemleverandør for batterisystem og elektriske motorer, er Brunvoll Mar-El.

To-propells-anlegget blir levert fra Helseth AS. Verftet kommer til å benytte Wärtsilä på Stord til dokumentasjon i samsvar med myndighetene sine regler. Passasjerantallet er for inntil 12 personer. Båten skal ha mini-bysse / pantry og messe for åtte personer.

Båten skal også ha WC, dusj og mulighet for tørk av arbeidstøy og dykkerutstyr. Den får fire enkle køyer, men er i hovedsak planlagt for dagskift med batterilading på natt. Arbeidsdekket har stor styrke for 40 tonns miljøbil/pumpebil/ og er tilrettelagt de mange arbeidsoppgavene Bymiljøetaten har for øyene i Oslofjorden.