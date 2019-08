Hit skal Hurtigrutens nye ekspedisjonsskip

Mer kapasitet

Destinasjon for destinasjon:

Bergen – Nordkapp – Bergen (11 dager)

Utstyrt med batteripakker og grønn teknologi skal ekspedisjonsskipene MS Maud, MS Eirik Raude og MS Otto Sverdrup seile ekspedisjonscruise langs norskekysten – året rundt.– I alle år har vi blitt kontaktet av destinasjoner som drømmer om anløp av Hurtigruten. Nå har vi flere skip og større fleksibilitet. Derfor kan vi endelig gjøre det både vi og steder langs hele kysten har hatt lyst til i årevis; ta med oss gjester fra hele verden til enda flere av de helt unike destinasjonene langs norskekysten. Det er en drøm som går i oppfyllelse, sier Hurtigrutens konsernsjef Daniel Skjeldam i en pressemelding.Den nye norske ekspedisjonscruise-satsingen kommer i tillegg til kystruten mellom Bergen og Kirkenes, og betyr at Hurtigruten fra 2021 kommer til å seile med mer kapasitet langs norskekysten enn noen gang tidligere:**De to hybridskipene MS Otto Sverdrup og MS Eirik Raude skal seile ut fra Bergen året rundt - på 11-dagers ekspedisjonscruise til Honningsvåg og Nordkapp og tilbake til Bergen**Hybridskipet MS Maud skal i vinterhalvåret seile 14-dagers ekspedisjonscruise fra Dover, langs hele norskekysten til Honningsvåg og Nordkapp og tilbake**Fra april til september skal MS Maud seile 14-dagers ekspedisjonscruise fra Hamburg, langs norskekysten og tilbake.**I tillegg skal sju skip seile i den originale kystruten Bergen – Kirkenes, med både lokalpassasjerer, gods og turister med stopp i 34 havner langs hele kystenDe nye destinasjonene i ekspedisjonscruisesatsingen er Å og Reine i Lofoten, Vesterålen, Senja (via Finnsnes), Lyngsalpene med Havnnes, Træna, Alta, Fjærland, Narvik og Stavanger.

Mai-September

MS Otto Sverdrup/MS Eirik Raude

Bergen

Ålesund

Brønnøysund

Stokmarknes

Risøyhamn

Tromsø

Honningsvåg

Havnnes

Svolvær

Reine

Træna

Trondheim

Hjørundfjorden

Bergen

Bergen – Nordkapp – Bergen (11 dager)

Oktober – April

MS Otto Sverdrup / MS Eirik Raude

Bergen

Ålesund

Brønnøysund

Reine

Svolvær

Tromsø

Honningsvåg

Alta

Narvik

Sandnessjøen

Kristiansund

Molde

Fjærland

Bergen

//

Hamburg – Nordkapp – Hamburg (14 dager)

April - September

MS Maud

Hamburg

Cuxhaven

Bergen

Molde

Kristiansund

Brønnøysund

Reine

Svolvær

Tromsø

Honningsvåg

Finnsnes

Bodø

Trondheim

Hjørundfjorden

Ålesund

Stavanger

Hamburg

//

Dover – Nordkapp – Dover (14 dager)

Oktober - Mars

MS Maud

Dover

Bergen

Molde

Kristiansund

Brønnøysund

Reine

Svolvær

Tromsø

Honningsvåg

Finnsnes

Ålesund

Stavanger

Calais

Dover