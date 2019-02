Hofseth Aqua investerer i ny slaktelinje

Fra venstre: Daglig leder i Volf AS, Leif-Egil Orvik, daglig leder i Hofseth Aqua AS, Roger Hofseth og salgs- og markedssjef i Volf AS – Per Magne Gjerde. Foto: Volf AS

Daglig leder Roger Hofseth i Hofseth Aqua AS, mener den nye linjen er et ledd i selskapets strategiske satsning på videreforedling av produkter til markedet.



Hofseth Aqua AS har valgt Volf AS som leverandør av ny slaktelinje, som skal bidra til effektivisering av anlegget i Ålesund, heter det i en pressemelding.



Hofseth har de siste to årene investert nærmere 500 million knyttet til denne satsingen. Det er investert i smoltanlegg, brønnbåt, oppdrettslokalitet, økt foredlingskapasitet og nå ved slakteriet i Fjordgata i Ålesund.



Ønsket er å foredle all fisk fra eget oppdrett av ørret og laks. Investeringene bidrar også til økt effektivitet gjennom hele verdikjeden.

– Vi har jobbet intensivt sammen med Volf AS, som er valgt til leverandør av dette prosjektet, siden tidlig november. Vi har opplevd selskapet som en etterrettelig og konstruktiv samarbeidspartner, med god innsikt samt at de har fremstått som en betydelig bidragsyter til å løse de utfordringene vi stod ovenfor, sier Roger Hofseth i pressemeldingen. Han fremhever også at det for Hofseth Aqua AS er viktig å bidra til å bygge opp en lokal industri, som kan være med på å realisere disse verdiene.



Daglig leder Leif-Egil Orvik hos Volf AS uttrykker stor glede over avtalen, som uten sidestykke er den største i selskapets mer enn 20 år lange historie. Totalordren på hele ombyggingen ligger i underkant av 40 millioner kroner. Anlegget skal være på plass og i drift hos Hofseth Aqua AS innen utgangen av første halvår.



– Dette har vært et spennende og utviklende prosjekt for Volf. Vi er stolte over å bli vist denne tilliten, og få være med på å utvikle en ny og effektiv slaktelinje for prosessering av ørret og laks til et ledende selskap som Hofseth Aqua AS i et tøft marked, sier salgs- og markedssjef i Volf AS, Per Magne Gjerde.