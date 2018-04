Hurtigruten bygger om til hybriddrift

Polarlys er et av Hurtigrutens skip som nå skal gjennom en omfattende miljøoppgradering. Fremover skal skipet seile på gass og batteridrift. Foto: Hurtigruten

Hurtigruten setter i gang den største miljøoppgraderingen i selskapets historie, og skal bygge om nesten hele flåten skal bygges om til hybriddrift – med LNG-motorer og batteripakker.



Rederiet signerte fredag en intensjonsavtale med Rolls-Royce Marine om leveranse til oppgraderingsprogrammet for skipene. De skal hovedsakelig skal brukes i Kystruten Bergen – Kirkenes. Avtalen omfatter miljøoppgraderinger av seks av Hurtigrutens skip med opsjon på ytterligere tre. Oppgraderingen skal være ferdig før den nye avtalen trer i kraft 1. januar 2021.

Investering for fremtiden – Dette er en investering i fremtiden, og en historisk dag for oss, for miljøet og for hele norskekysten. Kombinasjonen av batteripakker og de mest miljøvennlige og effektive gassmotorene på markedet vil gi en enorm miljøgevinst, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten.

Batteripakker, propellskifte og flere andre miljøløsninger er også en del av oppgraderingen – som vil gjøre store deler av Hurtigrutens flåte til hybridskip.

Hvert av de 6-9 skipene, som i dag går på diesel, vil få montert to helt nyutviklede Rolls-Royce Bergen gassmotorer som støttes av batteripakker.

Blir som nye – Hurtigruten planlegger oppgradering med vår aller nyeste og mest miljøeffektive motor som går på naturgass. Sammen med de øvrige nyhetene i energisystemet, vil Hurtigrutens skip være like effektive og grønne som om de skulle vært splitter nye, sier Astrid Opsjøen, VP Product Sales & Advanced Offerings i Rolls-Royce Marine.

Som med de to revolusjonerende hybridskipene MS Roald Amundsen og MS Fridtjof Nansen som nå er under bygging, har Hurtigruten jobbet tett sammen med Bellona for valg av teknologi og miljøløsninger.

Miljøbevisst – Hurtigrutens investering viser vei. Sammen med de norske maritime leverandørene leverer Hurtigruten solide miljøforbedringer gjennom valg av teknologi og drivstoff. Valget av LNG vil også gi bedre luftkvalitet i havnene som ikke har landstrøm, sier Sigurd Enge, fagansvarlig for skipsfart i Bellona.



De siste årene har Hurtigruten markert seg som et av verdens mest miljøbevisste rederier.

Flere hundre millioner er brukt på miljøoppgraderinger av den eksisterende flåten, alle Hurtigrutens skip blir klargjort for landstrøm, ingen av skipene bruker tungolje, og rederiet kjemper for et internasjonalt forbud mot tungolje.

– Utvikling av teknologi og miljøløsninger er svært viktig for oss, og for miljøet. Vi har seilt langs norskekysten i 125 år, og er opptatt av å bevare disse fantastiske områdene for nye generasjoner av reisende. Vi gleder oss til å seile på gass og batterier langs norskekysten når den nye avtalen trer i kraft, sier Skjeldam.

- Helt ny standard De opptil 9 skipene vil få installert to Rolls-Royce Bergen B36:45L6PG gassdrevne hovedmotorer, som ifølge Rolls-Royce «setter en helt ny standard for kraft og effektivitet med svært lave utslipp».

Rolls-Royce skal også levere elektrosystemet SAVe Cube med én integrert drivenhet og styresystem for hele skipet. Det er dessuten planlagt at skipene skal være hybride ved hjelp av et batterisystem som vil kutte utslippene ytterligere.