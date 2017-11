Hurtigruten byr på hele Kystruten

Byr på alle pakker og 11 skip

– Vi har bestemt oss for å by på hele anbudet med 11 skip, uttaler konsernsjef Daniel Skjeldam i en pressemelding.Det har vært knyttet stor spenning til om Hurtigruten vil melde seg på i konkurransen om å vinne det nye anbudet for kystruten. Hurtigruten har drevet Kystruten Bergen - Kirkenes, som består av 34 havner langs hele kysten, helt siden starten i juli 1893. Selskapet inviterte til pressekonferanse torsdag kl. 11 for å klargjøre de videre veivalg.I dag er det Hurtigruten AS som daglig seiler mellom Bergen og Kirkenes, en avtale som går ut 31. desember 2019. Med 11 skip står selskapet for skipsruten langs norskekysten med gods, post og passasjerer. Samferdselsdepartementet lyste ut en ny anbudsrunde i september.Den nye kontrakten starter senest 1. januar 2021 og varer til 31. desember 2030.

– Det var ingen selvfølge at vi skulle søke. Det nye anbudet med nye krav kommer på toppen av det som allerede trolig er verdens mest komplekse skipsoperasjon. Hvert eneste år gjør vi 24.500 anløp i alle slags havner i allslags vær langs en av verdens mest værharde kystlinjer, sier Skjeldam.

– Når vi nå skal legge inn anbud, gjør vi det ordentlig: Vi kommer til å by på alle tre pakkene med 11 skip, som i dag. Vi er klare for å ta Kystruten inn i fremtida, sier han.

- Skal kjempe

Samtidig varsler Hurtigruten en større satsing på norskekysten – uansett utfall av anbudsprosessen. Selskapet står i dag for hele 14 prosent av alle utenlandske gjestedøgn i Norge.

Fristen til å levere inn anbud på Kystruten Bergen – Kirkenes går ut 3. januar.

– Vi kunne ventet til anbudsfristen gikk ut før vi sa noe. Men som et ansvarlig selskap, med flere tusen ansatte og mange lokale samarbeidspartnere, ønsker vi å være åpne og transparente om sentrale beslutninger, sier Skjeldam i pressemeldingen.

– Vi går inn i konkurransen med generasjoners erfaring, verdens mest kompetente ansatte, stordriftsfordeler og vårt internasjonale nettverk. Vi vet hvor mye vi betyr langs kysten – og vi skal kjempe for å bevare det, sier han.