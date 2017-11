Hurtigruten kjøper tilbake skip

Nordlys er ett av skipene Hurtigruten nå kjøper tilbake. Foto: Hurtigruten AS

Hurtigruten AS kjøper tilbake skipene Richard With og Nordlys. Det er Coastal Holding AS som står bak kjøpet. Til finansieringen har man ved hjelp av meglerhusene Carnegie og DNB Markets hentet inn 400 millioner gjennom et obligasjonslån med løpetid tre år.



Beløpet skal ikke bare dekke kjøpet, men også brukes til oppussing av de tre fartøyene.



POPULÆRT LÅN

Coastal Holding er datterselskap av Silk Topco, som også eier Hurtigruten. Bak Silk Topco står først og fremst et britisk pensjonsfond, mens Petter Stordalen og Trygve Hegnar begge er inne i på eiersiden med henholdsvis 11.59 og 4,91 prosent av aksjene.

Ifølge nettstedet hegnar.no (som også eies av Trygve Hegnar) var lånet populært blant investorene, og ble solgt ut i løpet av minutter.



DAGENS EIERE

De to aktuelle skipene eies i dag av eksterne selskapet, og det blir antatt at prisen som betales ikke er så langt unna det Hurtigruten ville ha betalt i leie frem til dagens avtale om kysttrafikken utløpet.



Richard With er i dag eiet av selskapet Kystruten KS, mens Nordlys eies av Kiberg Shipping AS. Richard With er bygget i 1993 og Nordlys i 1994, begge hos Volkswerft Gmbh i Stralsund, Tyskland.