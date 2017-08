Hurtigruten med Blueye-samarbeid

– Dette åpner en ny verden under vann for gjestene våre, sier konsernsjef i Hurtigruten, Daniel Skjeldam, i en pressemelding.Målet er at gjestene på Hurtigrutens ekspedisjonsskip skal kunne utforske også det som skjer under havoverflaten. Derfor skal blant annet de nye hybridskipene Roald Amundsen og Fridtjof Nansen, som skal bygges ved Kleven Verft, utstyres med undervannsdroner fra Blueye Robotics.– Hurtigruten bygger verdens råeste og grønneste ekspedisjonsskip. Skipene skal bli utstillingsvinduer for norsk maritim teknologi. Da er vi veldig fornøyde med å ha med oss en innovativ gründerbedrift som Blueye, legger Skjeldam til i pressemeldingen.

Blueye, som har hovedkontor i Trondheim, har som mål å lage verdens beste undervannsdrone for utforskning av havet. I vår testet selskapet dronene og teknologien om bord på Fram.

– Vi kan strømme direktebilder av hval, skipsvrak, dyreliv og alt annet som skjer under overflaten fra dronene til skjermer om bord på skipene, eller til digitale dykkemasker som gjestene har på seg. Samarbeidet gir veldig spennende muligheter, og et helt nytt verktøy for ekspedisjonsteamene om bord på skipene. Bare fantasien setter grenser, sier gründer og markedssjef Christine Spiten i Blueye.

Felles lidenskap

De to selskapene har funnet sammen i det de beskriver som en felles lidenskap for havet.

– For oss betyr avtalen med Hurtigruten at vi får en stor og langsiktig samarbeidspartner. Samtidig kan vi pakke det inn i noe mer enn bare å selge det fysiske produktet, og sammen utforme en opplevelsespakke, sier Spiten.

Vil ha flere gründere med

Nå ser Hurtigruten seg om etter samarbeid med nye gründerbedrifter.

– Vi har allerede samarbeid med flere startups langs kysten, blant annet innen opplevelser. Men vi er også opptatt av å teste ut ny teknologi, se etter nye løsninger, og løfte opplevelsen sammen med andre som er opptatt av å fremme norsk natur og opplevelser i sårbare områder på en bærekraftig måte, sier Skjeldam.