Hurtigruten med massiv oppgradering

Mer komfort, ny teknologi og bedre kontakt med den spektakulære norskekysten. Etter det største oppgraderingsprosjektet i Hurtigrutens historie, vil MS Richard With gjenoppstå som flunkende ny, heter det i en pressemelding fra selskapet.

Denne uken startet Fosen Yards arbeidet med den største oppgraderingen i Hurtigrutens historie.

I løpet av en måned skal samtlige lugarer, suiter og fellesområder på MS Richard With totaloppgraderes i tørrdokken på verftet.

– Vi er veldig fornøyde med at skipet som er oppkalt etter grunnleggeren vår endelig får en standard Richard With selv ville vært fornøyd med. Det vi gjør nå vil gi uttrykket «totaloppussing» en helt ny dimensjon, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten.

Grønn oppgradering

Verftsoppholdet ved Fosen er det første av en to-trinns oppgradering som vil forvandle skipet – som er spesialbygget for Kystruten Bergen – Kirkenes – til et av verdens mest miljøvennlige passasjerskip.

I løpet av de neste to årene skal Hurtigruten erstatte tradisjonelle dieselmotorer med store batteripakker og LNG gassmotorer på MS Richard With og minst fem andre skip i flåten.



Totaloppgraderingen av Richard With vil føre til store endringer på skipet. Nedenfor ser du noen av dem: