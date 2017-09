Hurtigruten og Stordalen investerer i Kleven

Kleven Verft. Foto: Per Eide

Sammen med selskapets eiere, Petter A. Stordalens investeringsselskap Strawberry Equity og britiske TDR, blir Hurtigruten største investor i et nyopprettet investeringsselskap, med en andel på litt over 40 prosent.



Det melder Hurtigruten selv, i et presseskriv.



– Dette vil sikre nye arbeidsplasser og videre vekst både ved Kleven-verftene og for norsk verftsindustri, sier konsernsjef i Hurtigruten, Daniel Skjeldam, i pressemeldingen.



Kleven er i gang med byggingen av verdens mest miljøvennlige ekspedisjonsskip - Roald Amundsen og Fridtjof Nansen - for Hurtigruten.



– Med Kleven som et av de fremste eksemplene, er norsk verftsindustri i verdensklasse. Nå går vi sammen for å videreutvikle den unike kompetansen, sikre nye lokale arbeidsplasser og skape vekst i konsernet som bygger fremtidens skip, uttaler Skjeldam videre.



300 millioner frisk kapital

Det nye investorfellesskapet går inn med totalt 300 millioner kroner i ny kapital i Klevenkonsernet. I tillegg til Hurtigruten, Strawberry Equity og TDR, består grupperingen av Åge Remøy, Kleven-familiens selskaper John Kleven AS og H-Invest AS, det familieeide tyske yachtverftet Lürssen Group og investoren Per Lillebø.



I tillegg til å gå inn på investorsiden, har Lürssen-Group, et av verdens ledende selskap for design og bygging av superyachter, tidligere i år også inngått en langsiktig samarbeidsavtale med Kleven.



– Det har vært viktig for oss å få inn nye investorer som tenker industrielt og langsiktig, og som vil være med på å videreutvikle Kleven til å bli verdens mest moderne verftsgruppe, bygd på teknologisatsingen i selskapet, sier styreleder i Kleven, Kjersti Kleven, i en pressemelding fra konsernet.



Reforhandler låneavtaler

Som et ledd i at Kleven nå styrker soliditeten, har partene også lykkes med å reforhandle en ny og bedre låneavtale med bankene. Bare enkelte detaljer gjenstår, som blant annet at selskapenes banker og GIEK formelt må godkjenne avtalen. Disse har imidlertid vært tett involvert i prosessen, dermed er det ventet at formalitetene trolig vil komme på plass i løpet av kort tid.

Konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten. Foto: OCLIN/Hurtigruten