Hurtigruten tar over Kleven

Det Hurtigruten-eide selskapet KVE Holding AS tar over 100 prosent av aksjene i Kleven Verft AS, Kleven Maritime Contracting AS og Kleven Maritime Technology AS.



Dagens eiere beholder resten av Kleven-selskapene, deriblant Myklebust Verft AS, kommer det fram av en pressemelding fra Kleven.



– Dette er en svært god løsning som gir oss ro til å fokusere på å bygge noen av verdens mest avanserte skip, og rigge Kleven for fremtiden. Dette sikrer arbeidsplassene ved det som er en hjørnesteinsbedrift i Ulsteinvik og svært viktig del av den maritime klynga på Sunnmøre, sier Klevens konsernsjef Karsten Sævik i pressemeldingen.



Den nye finansielle løsningen gir en likviditetstilførsel som kan komme opp i 600 millioner kroner. Denne består av bidrag fra eiere, kunder og banker.



– Som oss i Hurtigruten har Kleven en lang og rik historie. Som oss har de satset på kvalitet og nyskaping, og som oss de har vært gjennom en stor omstilling. Både som ansvarlig eier og ansvarlig kunde er det viktig for oss å finne gode, og ikke minst langsiktige løsninger. Vi ser et stort potensiale på Kleven, sier Daniel Skjeldam, konsernsjef i Hurtigruten.



Myklebust Verft AS vil i en overgangsfase benytte seg av administrative tjenester Kleven Verft AS historisk har utøvd for selskapet. Pågående prosjekter ved Myklebust Verft vil også fortsatt ha tilgang på ressurser fra Kleven Maritime Contracting AS og Kleven Maritime Technology AS.