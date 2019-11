Hurtigruten tester ut biodiesel

Hurtigruten tester bruk av biodiesel på MS Polarlys. Foto: Hurtigruten

Som første cruiserederi i Norge tester Hurtigruten biodiesel, som potensielt kan redusere CO2-utslipp med 95 prosent, om bord på skipet MS Polarlys.



Hurtigruten utfordrer norske myndigheter på veien mot målet om å operere helt utslippsfritt, heter det i et presseskriv.



– Biodiesel kan på sikt stå for en reduksjon av CO2-utslipp på så mye som 95 prosent sammenlignet med tradisjonelt marint drivstoff. Men for at dette skal være mulig må myndighetene på banen med insentiver som gjør det enklere for selskapene å faktisk velge det mest miljøvennlige alternativet, sier Hurtigrutens konsernsjef Daniel Skjeldam.



Skjeldam utfordrer nå samferdselsminister Jon Georg Dale til å ta i bruk nye insentiver i Norge for å oppfordre bransjen til å velge mer miljøvennlige løsninger. Hurtigruten har valgt å bruke en sertifisert biodiesel som også er fri for palmeolje.



– Norske myndigheter har nå en mulighet til å komme på banen og gjøre det mer attraktivt å velge mer miljøvennlige løsninger. Den må de ta snarest. Skipstrafikken i Arktis øker, det samme gjør utslippene. Stikk i strid med all fornuft, er det lov å operere på billig, forurensende tungolje i noen av verdens mest sårbare farvann – for eksempel langs norskekysten nord for Stad, sier Skjeldam.



Hurtigruten har lenge også jobbet for et internasjonalt forbud mot tungolje.