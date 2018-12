Hurtigrutens hybride ekspedisjonscruiseskip nærmer seg



Sprenger grenser

I desember inviterte Hurtigruten til pressetreff ved Kleven Verft, der skipet bygges. Interessen var tydeligvis stor, da rundt 50 journalister fra hele Europa tok turen.Når Roald Amundsen leveres fra Kleven, blir det et av de mest spektakulære ekspedisjonscruiseskipene til sjøs. Undervannsdroner, ekspedisjonsutrustning, kajakker, ROV-er som sender livebilder tilbake til skipet, verdens største LED-skjerm til sjøs, egen forskningslab og hybrid drift er noe av pakken.– Med dette skipet sprenger vi grenser for hva som tidligere har vært mulig. Det er annerledes alle andre passasjerskip som er blitt bygget, forsikrer Skjeldam. Han legger til at de to skipene, pluss skip nummer tre i 2021, sannsynligvis ikke blir de siste nybyggene.– Vi ser for oss flere skip, sier Skjeldam.Nybygget blir verdens første hybride ekspedisjonscruiseskip. Hybridteknologien gjør det mulig å gå på kun strøm i 15 til 30 minutter om gangen. Selv om det ikke høres så mye ut, reduseres CO₂-utslippet med 20 prosent. Hybriddriften er der for å glatte toppene, og det er den totale besparelsen som er viktigst, fremhever Hurtigruten.Roald Amundsen skal gå 8 til 18 dagers cruiseturer, og seilingene starter 17. mai 2019. Det blir turer langs norskekysten, Nordvestpassasjen og over til Alaska.Les mer om skipet i Maritimt Magasin nummer 2 2019.

Lengde: 140 m

Tonnasje: 20.889 GT



Dødvekt: 1800 t



Passasjerkapasitet: 530 pers

Expedition Suits: 53 stk



Artic Superior Suits: 89 stk



Polar Outside: 123 stk



Mannskap: 151 pers

Snittfart: 15 kn

Isklasse: PC-6



Batterieffekt: 2x627 kWh



Hovedmotorer: 4xBergen B33:45 á 3600 kW fra Rolls-Royce



2x3 MW Azipull thrustere med PM-motorer og CP-propeller



600 kunstverk om bord, spesielt utvalgt av Dronning Sonjas kunstlegat

57 fot x 21 fot LED-skjerm (verdens største skjerm til sjøs)