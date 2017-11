Hybrid satsing på norskekysten

Ekspedisjonsseilingene kommer i tillegg til Hurtigrutens 11 skip i Kystruten Bergen-Kirkenes, heter det i en pressemelding fra Hurtigruten. Små og store steder langs hele kysten vil få besøk av de spektakulære hybridskipene.Dermed vil Hurtigruten operere 13 skip langs norskekysten gjennom hele sommeren 2019 – både til velkjente og nye hurtigrutedestinasjoner.De to nye Hurtigruten-søstrene får et bredt utvalg spesialbygget ekspedisjonsutstyr, som kajakker, padlebrett, Blueye undervannsdroner og Explorer-båter som kan ta gjestene i land nærmest hvor som helst, ifølge pressemeldingen.Alle lugarene er utvendige, halvparten av med egen balkong. Hjørnesuitene akterut har private boblebad. Det er også store boblebad på bassengdekket, som også har egen bar og evighetsbasseng med utsikt. De tre restaurantene (Aune, Lindstrøm og Fredheim) har hentet inspirasjon fra norsk polarhistorie og lokale råvarer.Begge 140-meters skipene får plass til rundt 530 gjester samt et mannskap på 151 personer.



Roald Amundsen skal seile en rekke 14-dagers rundturer fra Hamburg oppover langs norskekysten og tilbake til Hamburg. Seilingene er basert på Kystruten Bergen – Kirkenes som Hurtigruten har drevet siden 1893.

I tillegg til flere av de helårlige hurtigrutehavnene, er også Geirangerfjorden og Reine blant destinasjonene.

Fridtjof Nansen skal seile en rekke 14-dagers turer fra Amsterdam via norskekysten, Bjørnøya og Vest-Svalbard til Longyearbyen. Her tar skipet om bord nye gjester, før det setter kursen sørover igjen langs den samme ruten. Seilingene er basert på den legendariske Sportsruten som Hurtigrutens grunnlegger Richard With startet i 1896.

Blant reisemålene som får besøk av det splitter nye hybridskipet er Rosendal, Sommarøy, Trollfjorden og Skarsvåg – verdens nordligste fiskelandsby.