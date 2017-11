Hyller norske maritime innovasjoner

Blueye Pioneer har som droner flest et marked for både profesjonelle og vanlige nysgjerrige brukere, skriver juryen om Blueye Robotics sin undervannsdrone. Foto: Blueye Robotics

Doga-merket, tidligere kalt Merket for god design, deles ut av Design og arkitektur Norge, til norske arkitektur- og designprosjekter. Onsdag denne uken ble de prestisjefylte utmerkelsene delt ut i Oslo.Både Ulstein Power & Control og rederiet The Fjords ble allerede i forrige uke bekreftet som mottakere av DOGA-merket 2017, i forbindelse med at de ble nominert til det aller gjeveste Hedersmerket.Hydrolift og Eker Design har utviklet en modulbasert produktplattform for det profesjonelle patruljebåtmarkedet, der kunden kan velge blant ulike standardalternativer. Løsningen, som har fått navnet Hydrolift Professional P-42, åpner for lavere kostnader, enklere vedlikehold og lengre driftstid.

Blueye Robotics, et selskap med utspring i NTNUs undervannsrobotikkmiljø, har sammen med EGGS Design konstruert en brukervennlig undervannsdrone. Den kan dykke ned til 150 meter, og gjør det enkelt å observere og dele undervannsopplevelser med andre via en app på smarttelefonen. For eksempel inspeksjoner av skip kan dermed gjøres fra land.

Juryen roser Blueye Robotics og EGGS Design for å ha skapt en enkel og helhetlig undervannsdrone