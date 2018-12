I gang med verdens første selvkjørende containerskip

Bjørn Tore Orvik, initiativtaker og prosjektleder for Yara Birkeland, åpnet seremonien i Romania. Foto: Yara

14. desember ble stålet til Yara Birkeland kuttet i Romania. Byggingen av skroget til Yara Birkeland starter nå ved Vards verft i Romania. Når skroget er ferdig sommeren 2019 taues det til Vard Brevik for utrustning og testing før skipet overleveres til Yara første kvartal 2020.



– Dette er en milepæl i arbeidet med å få til nye klimaløsninger i industrien. Når vi får Yara Birkeland på sjøen vil vi erstatte 40 000 turer med dieseldreven lastebiltransport hvert år, forteller Bjørn Tore Orvik, initiativtaker og prosjektleder for Yara Birkeland, i en pressemelding.



Fra 2020 vil Yara Birkeland gå i rute mellom Yaras gjødselfabrikk i Porsgrunn og havnene i Larvik og Brevik. Under Zero-konferansen i november vant Yara Birkeland Næringslivets Klimapris.

– Skjæringen av stålet er begynnelsen på fjerning av støv og støy fra lokalmiljøet gjennom redusert trafikk samt reduserte utslipp. Yara Birkeland viser at det er mulig å innføre nullutslippsløsninger innen transportsektoren innen 2030. Etter mye planlegging er det godt å se det første steget av realiseringen av Yara Birkeland, sier Orvik.

Fakta om Yara Birkeland Yara Birkeland er verdens første utslippsfrie og selvkjørende containerskip og skal erstatte dagens lastebiltransport av gjødsel. Skipet bygges av det norske verftet Vard, et ledende selskap innen design og bygging av spesialfartøy. Selskapet Kongsberg Gruppen har ansvaret for teknologien og utstyret som er nødvendig for at skipsferden skal bli autonom. Yara Birkeland sjøsettes i 2020 og vil være selvgående innen 2022.



Stålkuttingen er i gang på det som skal bli verdens første autonome containerskip. Foto: Yara