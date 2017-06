Implementerer DNV GLs ShipManager på 80 skip

ShipManager skal optimalisere driften samt forbedre ytelse og effektivitet på skipene.Kontrakten ble undertegnet i april under åpningen av DNV GLs nybygde og nesten utslippsfrie Green Office Centre i Shanghai, med Norges statsminister Erna Solberg og to av hennes statsråder tilstede. Det skriver DNV GL i en pressemelding.Shippingselskapet Sinochem Shipping driver sine kjemikalietankskip fra kontorene til datterselskapet Aoxing Ship Management i Shanghai, Singapore og Japan. Sinochem vil nå kunne dra nytte av et standardisert og integrert driftssystem for sin voksende globale flåte. Shippingselskapet brukte tidligere egenproduserte systemer.

Flåtestyringsløsningen ShipManager, som inkluderer modulene Technical, Procurement, Crewing, QHSE and Analyzer, kan dekke alle tekhniske, driftsmessige og samsvarsmessige aspekter for skip og flåter. ShipManager Analyzer er en kraftig forretningsanalyseløsning for KPI-analyse av hele flåter, og henter automatisk frem data fra de underliggende modulene, muliggjør automatisert rapportering og gir unik operativ innsikt for å kunne ta kvalifiserte beslutninger, gjennomføre forbedringstiltak og kutte kostnader. ShipManager utvikles for å inkludere kinesisk språk, noe som vil gjøre produktet enda mer attraktivt på det asiatiske markedet.

I tillegg vil Sinochem også bruke DNV GLs Navigator Insight, en EU MRV-klar løsning for operasjonell rapportering ship-shore.