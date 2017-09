Inmarsat og Rolls-Royce signerer avtale

Rolls-Royce og Inmarsat har signert en avtale angående energihåndteringssystem. Foto: Rolls-Royce

Rolls-Royce og Inmarsat har signert en intensjonsavtale med hensikt å gjøre systemene til Rolls-Royce for "Energy management" tilgjengelig via Inmarsat Maritimes løsning for høyhastighets bredbånd til skip.



Systemene som de to globale selskapene skal samarbeide om kommer begge fra deres respektive utviklingsavdelinger i Norge, heter det i en pressemelding.