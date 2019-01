Inngikk avtale om bygging av verdens første hydrogen-elektriske ferje

Verdens første

– Dette er teknologiutvikling i verdensklassen. Verden ser til Norge. Hydrogen blir den siste brikken for å få nullutslipp i ferjesektoren. Hydrogen er løsningen der elektrisk drift alene ikke er mulig, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen i en pressemelding.Nullutslipp i ferjesektoren gir en utslippsreduksjon på 600.000 tonn COhvert år, heter det i pressemeldingen.Utviklingskontrakten som Norled vant i skarp konkurranse med Fjord 1 og Boreal om utvikling, bygging og drift av en hydrogen-elektrisk ferje hvor minimum 50 prosent av energibehovet dekkes av hydrogen.– På Norleds vegne er jeg både stolt og ydmyk over å få være med på dette pioner-prosjektet. Vi gleder oss til å samarbeide om nok et utviklingsprosjekt initiert av Statens Vegvesen. Dette representerer et grønt historisk vendepunkt både for Norled og resten av den maritime sektoren, sier styreleder Ingvald Løyning i Norled.Han legger til at Norled gjennom utviklingskontrakten som skapte batteriferjen Ampere i 2015 har bevist at innovasjon og nytenkning på tvers av dyktige maritime miljøer er en suksessformel for å skape en grønnere og mer miljøvennlig ferjesektor.I dag er det ingen sammenlignbare hydrogendrevne fartøy i drift. Den nye hydrogenferja skal gå på riksveg 13-sambandet Hjelmeland – Skipavik – Nesvik i Rogaland fra 2021. Ferja vil ha god kapasitet, og kunne ta opptil 299 passasjerer og 80 biler