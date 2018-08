Innovasjonspris til Liegruppen og Salt Ship Design

Liegruppen og Salt Ship Design fikk Innovasjonsprisen under årets Nor-Fishing, for den innovative fiskebåten Libas. Illustrasjon: Salt Ship Design

Det kommer frem av en pressemelding fra Nor-Fishing.Nye Libas er fartøyet det er snakk om. Skipet bygges hos Cemre Shipyard i Tyrkia, mens design er fra Salt Ship Design i Stord. Dette blir verdens første fiskebåt med gass-og batteridrift.

Juryen merket i sin innledning at vinneren hadde stort potensiale for å påvirke markedet i positiv retning. Salt Ship Design poengterte i sin tale at innovasjonsprosessen hadde vært både spesiell og utfordrende.

«Vi ble kontaktet av en fisker som ville ha det mest miljøvennlige fartøyet i verden, driftet av flytende naturgass, med elektriske vinsjer – og det skulle se ut som en yacht. I tillegg kunne han fortelle at produksjonen startet om 2 måneder. Det har med andre ord vært en morsom og unik innovasjonsprosess», sa styreformann Egil Sandvik i Salt Ship Design under takketalen.