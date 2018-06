Island Diligence overlevert og døpt

Det nye fartøyet har kapasitet til å innkvartere 100 personer om bord, inklusiv mannskap. Fartøyet er utstyrt med en heave kompensert og teleskopisk gangvei, som skal gi arbeidere en trygg og effektiv tilkomst til oppdrag på plattformer og vindmølle- installasjoner. Island Diligence har også en offshorekran, og er utrustet for å gi stor fleksibilitet i operasjon.Adm. dir. i Island Offshore, Håvard Ulstein, uttaler i en pressemelding at de har tro på at de får fartøyet inn på kontrakt innen kort tid.

Fartøyet som er designet av Rolls-Royce, har fått designbenevnelsen UT 717 CDX W2W. Med en lengde på 86 meter og en bredde på 18,5 meter, ruvet fartøyet godt ved kai i Brevik under dåpen.

– Vi er svært tilfredse med å endelig kunne sette Island Diligence i drift. Vi har stor tro på at servicemarkedet innenfor vind og også offshore blir sterkt framover og at båten vil bli godt mottatt av brukerne. Island Diligence er det sjette PSV-fartøyet i vår flåte som er blitt bygget om til andre formål, og det viser hvor anvendelig denne type tonnasje er, sier adm. dir. Håvard Ulstein i pressemeldingen.