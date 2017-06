Italiensk-norsk samarbeid

F.v.: markedssjef Morten Eriksen i Vestnes Ocean, Paolo Passalacqua fra De Wave-samarbeidsselskapet Precetti Inc. i Miami, CEO i Vestnes Ocean, Jonny Bjørnset, salgssjef Henryk Sobczak fra Vestnes Ocean, og forrentningsutvikler i De Wave, Cpt. Guido Mazzetti. Foto: Kurt W. Vadset

NOR-SHIPPING: Vestnes Ocean AS har inngått en samarbeidsavtale med det italienske skipsinnredningsselskapet De Wave. Fra et nytt kontor i Ulsteinvik skal det nå satses mot det gryende norske cruiseskipsmarkedet.



Både Vestnes-selskapet og italienerne er velkjente innen skipsinnredning – og montering. Under Nor-Shipping ble det kjent at de to slår seg sammen i et fellesforetak, med kontor i Ulsteinvik, for å satse sterkere på innredning av cruiseskip.



– De Wave er en av verdens største selskap innen skipsinnredning. Vi ser stadig etter nye muligheter, og ønsker å ekspandere våre tjenester. Hovedkontoret vårt er i Genoa, men vi har lokasjoner flere andre steder i Italia, i tillegg til Poland, Miami, og nå endelig også i Norge og Ulsteinvik, sier Guido Mazzetti, som er forretningsutvikler i De Wave.



– Vi er glade for denne samarbeidsavtalen. Sammen kan vi designe og bygge alle typer innredning til alle typer skip, men i denne sammenhengen er det først og fremst cruiseskip vi skal konsentrere oss om. Cruisemarkedet har bare gått oppover den siste tiden, og vi ser at også norske verft nå signerer flere cruisebåtkontrakter, legger Vestnes Ocean-sjef Jonny Bjørnset til.



Etter det Maritimt Magasin erfarer, skal Vestnes Ocean og De Wave også få oppført et eget showroom i Ulsteinvik.