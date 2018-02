Johan Castberg-overbygget fra norske verft

Produksjonsskipet til Johan Castberg-skipet gir store ringvirkninger og mange arbeidsplasser. Illustrasjon: Statoil

Arbeidet vil bli fordelt på verft i Sandnessjøen, Verdal, Stord og Egersund når Statoil skal bygge og sette sammen modulene til overbygget på produksjonsskipet til Johan Castberg-feltet i Barentshavet.



Til sammen er det snakk om en verdi på 3,8 milliarder kroner.



– Dette er en av de store puslespillbitene for Johan Castberg og utgjør en sentral del av produksjonsskipet. Kontrakten omfatter bygging av til sammen ti moduler samt et fakkeltårn og en sentral rørgate. Det har vært tøff internasjonal konkurranse om kontrakten og vi ser fram til et godt samarbeid med Kværner i årene som kommer. Norske leverandører har nok en gang demonstrert konkurransekraft, sier Torger Rød, direktør for prosjektutvikling i Statoil en pressemelding.



Frem til 2021

Byggearbeidene vil pågå fram til 2021, etterfulgt av en periode med komplekse sammenstillingsarbeider. I denne perioden vil overbygget bli installert ombord på skroget og alle systemer vil bli koblet opp mot skrog og dreieskive. Produksjonsoppstart på feltet er planlagt til andre halvdel av 2022.



Store ringvirkninger

– Johan Castberg-utbyggingen vil gi store ringvirkninger for norsk leverandørindustri i årene som kommer. Feltet er også viktig for videreutviklingen av nord-norsk industri og det er gledelig at denne kontrakten vil bidra til økt aktivitet i nord, sier Pål Eitrheim, direktør for anskaffelser i Statoil.



Johan Castberg blir det sjette prosjektet som kommer i produksjon i Nord-Norge. Feltet vil være viktig i videreutviklingen av olje og gassindustrien i nord. Med Johan Castberg vil det bygges ut infrastruktur i et nytt område på norsk sokkel.



Mange årsverk

Investeringskostnadene for Johan Castberg-prosjektet blir ca. 49 milliarder kroner (investeringsestimat i nominelle kroner basert på fast valutakurs) og nasjonal sysselsetting under utbyggingen er anslått til i underkant av 47.000 årsverk Feltet vil produsere i over 30 år og den lange produksjonsfasen vil skape betydelige aktiviteter for norske leverandørselskaper og gi ringvirkninger i Nord-Norge. Forventede utvinnbare ressurser er anslått til 450 – 650 millioner fat oljeekvivalenter.



Statoil sanksjonerte prosjekter til en verdi av 90 milliarder kroner i løpet av 2017 på norsk sokkel. Norske leverandører har sikret seg 70 prosent av kontraktene tildelt så langt i disse prosjektene.