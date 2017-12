Jubeldag for Aas Mek. Verksted

Sølvtrans AS har bestilt sitt nybygg nr. 30 fra Aas Mek. Verksted AS. Illustrasjon: Aas Mek. Verksted

Aas Mek. Verksted AS på Vestnes skriver i en pressemelding at de har inngått ny kontrakt med Sølvtans AS på bygging av brønnbåt av verftets eget design, type AAS 2502 ST.

Dette er søsterskip til verftets bygg nr. 199 som skal leveres til samme rederi i april 2019.

Båten blir nybygg nr 200 og blir den 30. båten som verftet leverer til Sølvtransrederiet, så dette blir en jubileumsbåt for både rederi og verft.

Båten vil få navnet MS Ronjafisk som også var navnet på den første båten Aas Mek. leverte til Sølvtransrederiet i 1995.

Verftet sier i pressemeldingen at de ser på denne kontrakten med Sølvtrans AS som meget viktig for sin posisjon som ledende brønnbåtbygger, og er svært glade for å føre videre det lange samarbeidet de har hatt med Sølvtrans i mange år.

Om nybygget

Brønnbåten er av verftets eget design av typen AAS 2502 ST med en lastekapasitet på 2500 m3. Dette er et helt nytt design og spesielt tilpasset rederiets sirkulasjonsprinsipp med sideveis sirkulasjon i lasterommene og lukket transport. Skrog til nybygget vil bli bygget i utlandet og båten skal overleveres rederiet i august 2019, heter det videre i pressemeldingen.

Båten er arrangert for transport av levende fisk i åpent og lukket system samt arrangert for å være servicefartøy for oppdrettsanlegg. Nybygget blir videre utstyrt med filteranlegg på all sirkulasjon for utskilling av lus ved avlusing av fisken, system for avsiling av sjøvann og ferskvann ved lasting og lossing i forbindelse med avlusing og AGD behandling ved bruk av ferskvann.

Nybygget er designet for å trykklosse til anlegg på land, til sortering, avlusing o.l., uten bruk av vakuum pumpe for mest mulig skånsom behandling av fisken.

Nybygget vil få følgende hoveddimensjoner:

Lengde o.a. 69,96 m, bredde 17,80 m og dybde i riss 5,90 m.

Lasteromsvolumet er på 2500 m3 som gir en kapasitet på føring av 375 tonn med levende fisk. Lasterommet er fordelt på to fiskebrønner, som er utstyrt med skyveskott og trykk laste- og lossesystem. Båten vil ha innredning for 10 personer.