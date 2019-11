Kansellerer Havilas nye kystruteskip

To av Havila Kystrutens fire nye skip skulle etter planen bygges ved Barreras-verftet i Spania. Store vansker hos byggeverftet gjør at et nytt verft kan få tildelt kontrakten. Ill: Havila Kystruten

spanske verftet

Havila skal etter planen sette inn fire skip på kystruten mellom Bergen og Kirkenes i 2021. De to skipene Havila Capella og Havila Castor bygges hos Tersan i Tyrkia, mens to andre skulle bygges hos Barreras. Arbeidet ved det spanske verftet har stått helt stille siden august. Ansatte har blitt permitterte, og verftet er i store økonomiske problemer. Nå har de kansellert Havilas ordre på de to kystruteskipene, opplyser Nett.no.Havila vil nå se etter alternative verft som kan bygge de to skipene.