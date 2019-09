Kinsarvik - Første elferje fra Oma Baatbyggeri

Kinsarvik ble 9. juli overlevert fra Oma Baatbyggeri AS til Boreal Sjø AS, Hammerfest. Designet heter Oma 45m eFerry, og ferja er verftets byggenummer 540.

Kinsarvik representerer et nytt kapittel for Oma Baatbyggeri, da dette er verftets første elektriske fartøy. Fartøyet skal settes i drift på strekningen Kinsarvik-Utne i Hordaland fra 1. januar 2020. Der skal ferja drives helelektrisk via batteri med ladning ved hvert anløp. Dieselmotorene skal da bare være tilgengelig som backup til de elektriske motorene.

PLUG-IN HYBRID

Den nye ferja er 45,40 meter lang, 11,35 meter bred og har kapasitet til 80 passasjerer og 16 personbiler, eller to vogntog. Ferja er bygd i aluminium. Designet er Oma Baatbyggeri sitt eget og fremdriftskonseptet beskrives som plug-in hybrid elektrisk.



– Designet representerer et helt nytt fartøyskonsept, skreddersydd opp mot nye miljøkrav, heter det i en pressemelding fra verftet. Nybygget er utrustet med batteripakker som lades fra det ordinære strømnettet, og har i tillegg installert et sett med dieselgeneratorer som backup-system.



Konfigurasjonen innebærer en vesentlig reduksjon i CO 2 -utslipp (92 prosent) sammenlignet med ordinære dieseldrevne ferjer. Les hele omtalen her.

