Kjøper to nye offshorefartøy

Energy Duchess er ett av de to nye fartøyene.

Rederiet Golden Energy Offshore Services har overtatt to nybygde offshore servicefartøy fra Nantong Rainbow Offshore & Engineering Equipment Co., Ltd. (ROC).



Det gjelder Energy Empress og Energy Duchess, begge av Ulsteins PX121H design. Rederiet, med hovedkontor i Ålesund, har allerede overtatt skipene.

Adm. dir. Per Ivar Fagevoll sier i en kommentar at man er begeistret over å ha tatt levering av begge skipene.



– Vi ser for oss et stramt marked gjennom sommeren, og disse to energieffektive nye fartøyene vil tilfredsstille toppmarkedets krav meget godt. I Golden Energi arbeider vi hardt for å sørge for at vi kan levere den kvaliteten kundene venter fra oss. Jeg takker vårt team for innsatsen, og ser frem til å presentere fartøyene for markedet når de ankommer Europa.