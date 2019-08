Klart for første seiling med Color Hybrid

Etter flere utsettelser skal Color Hybrid nå være klar til avgang. Foto: Ulstein Verft

Etter flere utsettelser av startdatoen forteller Color Line at første ordinære seilingen fra Sandefjord til Strømstad med M/S Color Hybrid fredag 16. august. Klokka 10 forlater verdens største plug-in hybridskip kai.



Color Hybrid er bygget ved Ulstein Verft og over 70 prosent av underleveransene er fra bedrifter i den maritime klyngen i Norge. Color Hybrid setter global miljøstandard og representerer det ypperste av norsk maritim næring. Skipet har høstet internasjonal anerkjennelse for sine innovative miljøløsninger.



LANDSTRØM

Etter en innkjøringsperiode for å tilpasse skipet til landstrømanlegget i Sandefjord havn, vil Color Hybrid kunne seile i en time med inntil 12 knop på batteridrift. Dette innebærer at skipet vil kunne gå ut og inn Sandefjordsfjorden uten utslipp av skadelige klimagasser og tilnærmet lydløst.



Batteripakken veier ca. 65 tonn, utgjør 5 mega watt og kan hurtiglades på en time. I tillegg til landstrøm er det tilrettelagt for effektiv varmegjenvinning og god avfallshåndtering om bord med avlevering til biokraftverk på land, som igjen produserer miljøvennlig kraft og varme.



Ifølge rederiet vil det nye skipet gi en ny og bedre reiseopplevelse og setter en ny standard for komfort. Om bord blir det utvidet og forbedret shopping- og servicetilbud med store butikker, og tre flotte spisesteder med et rikt utvalg av mat og drikke.



NOEN FAKTA OM SKIPET

• Skipet har 470 000 meter med kabel. Det er nesten like langt som fra Sandefjord til Trondheim i luftlinje.

• Skipet har en batteripakke på 65 tonn. Det tilsvarer størrelsen på en 115 kvadratmeter leilighet.

• Batteripakken har samme effekt som 4,7 millioner AAA batterier, men med bedre kapasitet.

• Arealene av alle vindusflater på skipet er ca. 1325 kvadratmeter, og alle vinduene om bord blir vasket daglig ved hjelp av en robot.

• Det er 140.000 kvadratmeter overflater som er malt ut- og innvending, samt alle tankene. Det tilsvarer det samme som å male 19 fotballbaner.

• Det er benyttet 100 tonn avrettingsmasse til å rette av alle dekk før flis-legging og tepper.

• Høyden fra vannet til broa er 18 meter.

• Høyden fra vannet til toppen av masta er 33 meter.

• Antall stolbein ombord er estimert til ca. 12.000.

• Det er 4000 kvadratmeter vindflate på en av skipets skutesider. Til sammenligning har Christian Radic 1400 kvadratmeter med full seilføring.