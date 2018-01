Kleven-båt solgt til Facebook-sjef

I følge tyrkiske Hürriet Dalily News er det Mark Zuckerberg, Facebook-gründer og mangemilliardær, som til slutt fikk kjøpe Ulysses.Den eksklusive superyachten Ulysses ble bygd hos Kleven Verft i Ulsteinvik, og opprinnelig levert til forretningsmannen Graeme Hart fra New Zealand i slutten av juli 2015. Ekspedisjonsyachten er verftets byggenummer 366, og er av design type MT 5006 fra Marin Teknikk.Ikke lenge etter Hart fikk yachten, ble den lagt ut for salg. Den lå lenge ute på fraseryachts.com , et nettsted som fokuserer på kjøp og salg av mange av verdens dyreste båter. Hart var for øvrig fornøyd med fartøyet, ettersom han senere bestilte en ny og enda større yacht hos Kleven.Summen Zuckerberg måtte ut med er ukjent, men ifølge det tyrkiske nettstedet skal han ha fått avslag på et opprinnelig bud på godt over 100 millioner dollar.