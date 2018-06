Kleven leverte fjerde Maersk-skip

Totalt skal Kleven levere seks ankerhåndteringsfartøy til det danske rederiet. Maersk Minder ble døpt ved kai på Kleven Verft under en seremoni ledet av konsernsjef Karsten Sævik. Gudmor for skipet er Anni Bak."Bygd for ankerhandtering på store havdjup gjekk Maersk Minder sine tre søsterskip, Maersk Master, Maersk Mariner og Maersk Mover, rett i arbeid etter levering frå Kleven, og dei har prestert veldig bra. Desse fartøya utfører tenester som nedstenging av offshoreinstallasjonar (decommisioning), tauing og installasjon, i tillegg til forsynings- og ankerhandteringstenester", heter det i et presseskriv fra verftet.– Nye høykvalitetsfartøy er alltid spennende, men det er først når vi står ovenfor kundene at vi virkelig må vise hva vi er gode for. Fartøyene må yte 100 prosent fra dag en, og skape merverdi for kunden. Jeg er glad for å kunne si at alle de tre tidligere fartøyene i Starfish-serien har oppfylt alle forventninger og høster gode tilbakemeldinger, med skryt av gode fasiliteter og særdeles god drivstoffeffektivitet, sa Chief Operating Officer i Maersk Supply Services, Claus Bachmann, under dåpen.Det sjette skipet i serien, byggenummer 387, ble sjøsatt samme dag. Byggenummer 386, altså skip nummer fem, er under ferdigstilling og leveres senere i år.Maritimt Magasin har hatt omtaler av de tre søsterskipene: Maersk Mariner og Maersk Mover