Kleven leverte kabelleggingsfartøy

Kleven Verft har i dag, 11. april, levert sitt byggenummer 372. Det komplekse spesialfartøyet er utviklet for kabellegging på havbunnen.



Fartøyet ble kontrahert av ABB i september 2015. I mellomtiden har danske NKT Cables overtatt ABB sin virksomhet innen høyspennings kabelsystem, slik at fartøyet har gått fra ABB sin røde farge til NKT sin blå i løpet av våren, opplyser Kleven i en pressemelding.



Spesialskipet er av typen SALT 306 CLV frå Salt Ship Design, og det 140 meter lange og 30 meter brede fartøyet er blant de største Kleven har levert. Fartøyet har innredning for 100 personer, og et dekksareal på 1600 m2.



Skipet, som før NKT sin overtakelse av ABB sine høyspennings kabelsystem gikk under navnet ABB Victoria, går nå til Karlskrona i Sverige for dåp og siste forberedelser før fartøyet skal ut i jobb.



