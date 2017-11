Kleven med intensjonsavtale

Det 176 meter lange fartøyet er av typen MT 6027 fra Marin Teknikk, og vil bli det lengste fartøyet som er bygd på Kleven Verft, heter det i en pressemelding fra verftet. SS Nujoma har vært en stor suksess for oss fra dag én, med suveren kvalitet på prøvene og et drivstoff-forbruk som er 30% mindre enn forventet, sier Mike Curtis, prosjektsjef i De Beers Marine Namibia. Han forteller videre at selskapet er svært fornøyde med fartøyet, og det gode samarbeidet de har med Kleven og Marin Teknikk.– Dette nye fartøyet vi nå utvikler er et naturlig neste steg, slår Curtis fast i pressemeldingen."– Vi er svært glade for at vi no har signert denne intensjonsavtalen med De Beers Marine Namibia. Vi har arbeidd saman med reiarlaget og Marin Teknikk i lang tid om dette prosjektet, og alle partar har ein klar intensjon om at dette skal bli ein fast skipsbyggingskontrakt i løpet av første halvår 2018", uttaler konsernsjef Ståle Rasmussen i samme pressemelding.