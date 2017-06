Kleven, Vard og Westcon i kontraktskamp

Etter det Teknisk Ukeblad har fått vite, er det de tre verftene Westcon Group, Kleven Verft og Vard Group – Langsten, som er med i sluttrunden om hvem som får bygge de nye tre nye Kystvakt-skipene.Prosjektleder for Forsvarsmateriell, kommandørkaptein Odd Magne Nilsen, sier til bladet at Forsvarsmateriell har innledet forhandlinger med tilbyderne, og kan derfor ikke kommentere spørsmål om forhandlingsprosessenDet spekuleres i en total kontraktsverdi på rundt seks milliarder kroner."Tre nye Kystvakt-skip basert et design fra 2013 er bestillingen. Skipene, som skal leveres i 2022, vil dermed være basert på flere år gamle spesifikasjoner, noe som har møtt skarp kritikk fra ulike industriaktører og politikere", skriver Teknisk Ukeblad på sin nettside.Skipene vil bli 136,4 meter lange, 19 meter brede, med isklasse 1A F og kabinkapasitet til 100 personer. I anbudsinnbydelsen er det spesifisert at fartøyene skal klare seg i åtte uker uten etterforsyning av både drivstoff og proviant.