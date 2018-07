Kongsberg kjøper Rolls-Royce Marine

Illustrasjonsbilde fra Rolls-Royce Marine Deck Machinery and Steering Gear i Brattvåg. Arkivfoto: Kurt W. Vadset

Kongsberg Gruppen har inngått avtale med Rolls-Royce om å kjøpe Rolls-Royce Commercial Marine for 500 millioner britiske pund, tilsvarende 5,3 milliarder kroner. Det kommer frem av en børsmelding fra de to selskapene.Representanter fra ledelsen i Kongsberg er 6. juli i Ålesund, på besøk hos Norsk Maritimt Kompetansesenter sammen med representanter fra ledelsen i Rolls-Royce.

Den norske staten bidrar med 2,5 milliarder kroner for å gjennomføre kjøpet.

– Dette er viktig sak for Kongsberg Gruppen, Rolls-Royce Commercial Marine og den norske maritime næringen. Begge selskapene er i dag verdensledende på sine områder. De har mange ansatte i Norge, samtidig som de har bred internasjonal virksomhet, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding fra nærings- og fiskeridepartementet.

Staten eier 50,001 prosent av aksjene i Kongsberg Gruppen.

Rolls-Royce Commercial Marine er en verdensledende leverandør av skipsdesign, skipsteknologi og skipsutstyr. Selskapet har omtrent 3600 ansatte, hvorav rundt 1500 i Norge.

– Rolls-Royce Commercial Marine er viktig for den maritime klyngen på Sunnmøre og for Norge som havnasjon. De maritime næringene skaper jobber i hele landet og bidrar til et bærekraftig velferdssamfunn, sier næringsminister Røe Isaksen i pressemeldingen.